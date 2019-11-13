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      Ляшко вручат подозрение за драку с Герусом: фотофакт

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      Ляшко и Герус устроили драку 6 ноября
      Ляшко и Герус устроили драку 6 ноября / Скриншот с видео

      Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" 6 ноября. Полиция открыла по этому факту уголовное дело.

      Олег Ляшко в фейсбуке написал, что Бориспольская прокуратура вызывает его 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса.

      К теме: Привет от олигарха Ахметова, или Почему Ляшко с кулаками набросился на Геруса

      Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этого предательства!
      – считает Ляшко.

      Он добавил, что обязательно придет, но считает, что дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки.

      ляшко герус бійка прокуратура підозри
      Повестка о вызове Олегу Ляшко / Фото с фейсбуке Ляшко

      Заметим, что полиция возбудила уголовное дело по факту драки, но официально никто из участников не обращался с заявлением. Дело открыли за угрозу насилием государственному деятелю. Виновникам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

      Как Ляшко подрался с Герусом?

      Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Политики подрались, а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.

       Кстати: Герус сказал, связано ли его увольнение с дракой с Ляшко

      Герус утверждает, что Ляшко ждал его в аэропорту за якобы указанием олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".

      Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и утверждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

      Смотрите видео драки Ляшко с Герусом:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Криминальные новости Новости Борисполя Полиция Ринат Ахметов Верховная Рада Роттердам+ ГПУ Андрей Герус – новости Олег Ляшко
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