Ляшко вручат подозрение за драку с Герусом: фотофакт

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко подрался с нардепом от "Слуги народа", главой комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь" 6 ноября. Полиция открыла по этому факту уголовное дело.

Олег Ляшко в фейсбуке написал, что Бориспольская прокуратура вызывает его 18 ноября для вручения подозрения по делу Геруса.

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Украину предал Герус, руками которого Россия уничтожает нашу энергонезависимость, а посадить хотят меня за то, что борюсь против этого предательства!

– считает Ляшко.

Он добавил, что обязательно придет, но считает, что дело сфальсифицировано по личной команде генпрокурора Рябошапки.



Повестка о вызове Олегу Ляшко / Фото с фейсбуке Ляшко

Заметим, что полиция возбудила уголовное дело по факту драки, но официально никто из участников не обращался с заявлением. Дело открыли за угрозу насилием государственному деятелю. Виновникам грозит ограничение свободы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как Ляшко подрался с Герусом?

Инцидент произошел в Зале официальных делегаций аэропорта "Борисполь". Ляшко назвал "слугу народа" предателем, который работает в интересах Кремля. Политики подрались, а участие в драке принимал еще и охранник Ляшко.

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Герус утверждает, что Ляшко ждал его в аэропорту за якобы указанием олигарха Рината Ахметова, которому не выгодно уменьшение стоимости электроэнергии и отмена схемы "Роттердам +".

Ляшко назвал Геруса российским лоббистом и утверждает, что якобы именно он устроил драку. Очевидно, Ляшко не удовлетворило то, что Верховная Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двусторонним договорам. И именно Герус был автором соответствующей поправки к закону.

Смотрите видео драки Ляшко с Герусом: