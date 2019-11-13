Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" 6 листопада. Поліція відкрила за цим фактом кримінальну справу.

Олег Ляшко у фейсбуці написав, що його Бориспільська прокуратура викликає його 18 листопада для вручення підозри у справі Геруса.

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Україну зрадив Герус, руками якого Росія знищує нашу енергонезалежність, а посадити хочуть мене за те, що борюся проти цієї зради!

– вважає Ляшко.

Він додав, що обов’язково прийде, але вважає, що справа сфальсифікована за особистою командою генпрокурора Рябошапки.



Повістка про виклик Олегу Ляшку/ Фото з фейсбуку Ляшка

Зауважимо, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом бійки, але офіційно ніхто з учасників не звертався із заявою. Справу відкрили за погрозу насильством державному діячеві. Винуватцям загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Як Ляшко побився з Герусом?

Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Політики побилися, а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.

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Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом: