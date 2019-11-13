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      Ляшку вручать підозру за бійку з Герусом: фотофакт

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      Ляшко та Герус влаштували бійку 6 листопада
      Ляшко та Герус влаштували бійку 6 листопада / Скріншот з відео

      Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", главою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом в аеропорту "Бориспіль" 6 листопада. Поліція відкрила за цим фактом кримінальну справу.

      Олег Ляшко у фейсбуці написав, що його Бориспільська прокуратура викликає його 18 листопада для вручення підозри у справі Геруса.

      До теми: Привіт від олігарха Ахметова, або Чому Ляшко з кулаками накинувся на Геруса

      Україну зрадив Герус, руками якого Росія знищує нашу енергонезалежність, а посадити хочуть мене за те, що борюся проти цієї зради!
      – вважає Ляшко.

      Він додав, що обов’язково прийде, але вважає, що справа сфальсифікована за особистою командою генпрокурора Рябошапки.

      ляшко герус бійка прокуратура підозри
      Повістка про виклик Олегу Ляшку/ Фото з фейсбуку Ляшка

      Зауважимо, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом бійки, але офіційно ніхто з учасників не звертався із заявою. Справу відкрили за погрозу насильством державному діячеві. Винуватцям загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

      Як Ляшко побився з Герусом?

      Інцидент стався в Залі офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль". Ляшко назвав "слугу народу" зрадником, який працює в інтересах Кремля. Політики побилися, а участь у бійці брав ще й охоронець Ляшка.

      До речі: Герус сказав, чи пов'язане його звільнення з бійкою з Ляшком

      Герус стверджує, що Ляшко чекав на нього в аеропорту за нібито вказівкою олігарха Ріната Ахметова, якому не вигідне зменшення вартості електроенергії та скасування схеми "Роттердам +".

      Ляшко назвав Геруса російським лобістом та переконує, що нібито саме він влаштував бійку. Очевидно, Ляшка не вдовольнило те, що Верховна Рада дозволила імпортувати електроенергію з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами. І саме Герус був автором відповідної поправки до закону.

      Дивіться відео бійки Ляшка з Герусом:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Андрій Герус – новини Кримінальні новини ГПУ Роттердам+ Верховна Рада Рінат Ахметов Поліція Новини Борисполя
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