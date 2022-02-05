Любая искра опасна, – в Кремле отреагировали на ложную публикацию Bloomberg

Американское издание Bloomberg случайно опубликовало информацию о вторжении России в Украину. В Кремле сразу же отреагировали на это.

В России не считают публикацию провокацией

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что термин "фейк-ньюс" теперь можно заменить на "блумберг-ньюс". В то же время он подчеркнул, что публикация не была провокацией и призвал "не преувеличивать".

К теме Как о "распятом мальчике" : в Белом доме напомнили, насколько цинично Россия создает фейки

Ситуация демонстрирует, насколько опасна напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями из Вашингтона, европейских столиц и Лондона,

– заявил Песков.

Он добавил, что во время такой напряженности "любая искра чрезвычайно опасная".

Что известно о публикации Bloomberg

4 февраля около 23:00 по киевскому времени на сайте популярного издания Bloomberg появилось сообщение "Russia Invades Ukraine" – "Россия врывается в Украину". Через несколько минут журналисты удалили эту информацию и опубликовали объяснение.

Так, редакция сообщила, что журналисты готовят заголовки ко многим сценариям. Этот опубликовали случайно. Сейчас Bloomberg выясняет, как это случилось. Кроме того, издание извинилось за ложную тревожную информацию.

Последние новости об угрозе российского вторжения:

Это может вас заинтересовать – Россия готовила фейковое видео об атаках на Донбассе: видео