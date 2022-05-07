"Людей превращают в рабов": в Донецкой ОВА не исключают привлечения мариупольцев к "параду"

Российские военные заблокировали Мариуполь и используют местных в качестве рабов. В частности, их заставляют за еду разбирать завалы и доставать тела погибших. Также мариупольцы могут использовать для проведения так называемого "парада" в городе.

Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. По ее словам, военные манипулируют людьми и вынуждают их работать.

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Игнатченко о "параде" в Мариуполе

По ее словам, можно 9 мая ожидать любой провокации. "Россияне уже развесили по городу бигборды. А сектор, где планируют провести "парад" – сейчас окружен блокпостами, там наводят порядок", – говорит она.

Провокации на 9 мая будут обязательно, нет сомнений. Оккупаны также могут привлечь гражданских жителей Мариуполя. Уже сейчас людей там превращают в рабов,

– заявила Игнатченко.

Представитель Донецкой ОВА уверяет, что из-за того, что пережили мариупольцы и учитывая информационную блокаду, ими легко манипулировать, и Россия это использует.

Какая ситуация в Мариуполе

Игнатченко рассказала, что ситуация в Мариуполе очень тяжелая. Несмотря на то, что сейчас проводятся мероприятия по эвакуации, город все равно нуждается в деблокаде. Она подчеркнула, что в помощи нуждаются и военные, которые остаются на "Азовстали".

Что происходит на "Азовстале"? По ее словам, нет точной информации, что происходит на этом заводе, это знают только люди, которые там находятся напрямую.

Что известно о штурме "Азовстали": коротко

4 мая после эвакуации первых мариупольцев из подвалов "Азовстали" враг прорвался на территорию завода. Генштаб временно утратил связь с защитниками Мариуполя.

Вечером того же дня обращение к украинцам записал командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Он рассказал, что на территории, где скрываются солдаты и гражданское население, продолжаются тяжелые и кровопролитные бои.

5 мая командир полка "Азов" капитан Святослав Паламарь "Калина" подчеркнул, что бои продолжаются. Он призвал власти позаботиться о раненых солдатах, умирающих в страшных мучениях.

Бойцы полка "Азов" продолжают защищать Мариуполь, несмотря на вражеские фейки об их сдаче в плен. Герои сообщили: белую ткань используют исключительно для эвакуации гражданских.

На Мариупольском направлении 7 мая враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода "Азовсталь". В Генштабе ВСУ говорят, что россияне бьют из артиллерии и производят штурмовые действия.

На ранее опубликованных кадрах видно, что оккупанты интенсивно применяют авиацию, артиллерию и пехоту. На заводе загорелись пожары. Однако азовцы отмечают, что будут защищать город до последнего патрона.

Ирина Верещук рассказала, что 7 мая украинским властям удалось завершить первую часть плана эвакуации гражданских из "Азовстали". С территории завода вывезли всех женщин, детей и пожилых людей.

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