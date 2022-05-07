Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. За її словами, військові манікулюють людьми та змушують їх працювати.

До теми Гетто в Маріуполі: під час розбирання завалів у людей руйнується психіка через гори трупів

Ігнатченко про "парад" у Маріуполі

За її словами, можна на 9 травня очікувати будь-якій провокації. "Росіяни вже розвісили по місту бігборди. А сектор, де планують провести "парад" – зараз оточений блокпостами, там наводять порядок, – каже вона.

Провокації на 9 травня будуть обов’язково, сумнівів немає. Окупанти також можуть залучити цивільних мешканців Маріуполя. Вже зараз людей там перетворюють на рабів,

– заявила Ігнатченко.

Речниця Донецької ОВА запевняє, що через те, що пережили маріупольці і зважаючи на інформаційну блокаду, ними легко маніпулювати, і Росія це використовує.

Яка ситуація в Маріуполі

Ігнатченко розповіла, що ситуація у Маріуполі вкрай важка. Попри те, що зараз проводяться заходи з евакуації, місто все одно потребує деблокади. Вона наголосила, що допомоги потребують і військові, які залишаються на "Азовсталі".

Що відбувається на "Азовсталі"? За її словами, немає точної інформації, що відбувається на цьому заводі, це стають лише люди, які там перебувають безпосередньо.

Що відомо про штурм "Азовсталі": коротко

4 травня, після евакуації перших маріупольців із підвалів "Азовсталі", ворог прорвався на територію заводу. Генштаб тимчасово втратив зв'язок із захисниками Маріуполя.

Ввечері того ж дня звернення до українців записав командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Він розповів, що на території, де переховуються солдати та цивільне населення, тривають важкі та кровопролитні бої.

5 травня командир полку "Азов" капітан Святослав Паламар "Калина" наголосив, що бої продовжуються. Він закликав владу подбати про поранених солдатів, які помирають в страшних муках.

Бійці полку "Азов" продовжують захищати Маріуполь, попри ворожі фейки про їхню здачу у полон. Герої повідомили: білу тканину використовують виключно для евакуації цивільних.

На Маріупольському напрямку 7 травня ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу “Азовсталь”. У Генштабі ЗСУ кажуть, що росіяни гатять з артилерії та проводить штурмові дії.

На кадрах, опублікованих раніше, видно, що окупанти інтенсивно застосовують авіацію, артилерію та піхоту. На заводі зайнялися пожежі. Проте азовці зазначають, що оборонятимуть місто до останнього патрона.

Ірина Верещук розповіла, що 7 травня українській владі вдалося завершити першу частину плану евакуації цивільних з "Азовсталі". З території заводу вивезли всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Відео до теми – для охорони параду в Маріуполі з бойових позицій знімають офіцерів Росії