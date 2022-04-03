Людей просят подождать с возвращением: насколько сейчас безопасно в Киеве

Украинские защитники освободили Киевскую область от оккупантов. Однако саму столицу пока нельзя назвать безопасным местом.

Поэтому людей, вынужденно покинувших столицу, просят пока не возвращаться. Об этом сказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Он подчеркнул, что столицу, как и пригород пока нельзя назвать безопасными. И отметил, что нужно серьезнее относиться к тому, что происходит в Украине в целом.

Нужно немного времени, чтобы принимать решения по возвращению в города,

– подчеркнул Поворозник.

Заместитель главы КГГА подчеркнул, что несколько дней относительной тишины, конечно, заставляет людей думать, что все уже безопасно и можно возвращаться. Однако это не так.

Как сейчас живет столица

Вместе с тем он добавил, что Киев работает в привычном для себя военном режиме. Магазины также работают, равно как и коммунальный транспорт и медицина.

"Все, что нужно для жизнеобеспечения города сейчас направлено для помощи Буче, Гостомелю, Ирпеню, всем пригородным городкам, пострадавшим от оккупации", – отметил он.

Можно ли уже возвращаться в Киев: видеокомментарий от КГГА