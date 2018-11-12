Людей действительно заставляли идти на "выборы" на оккупированных территориях, – Мацука

В воскресенье, 11 ноября, на оккупированных территориях Донецка и Луганска прошли псевдовыборы. Точно неизвестно, какая на самом деле была явка на "выборах", однако многие журналисты считают, что людей заставляли идти голосовать.

Об этом рассказал журналист "Громадського ТВ Донбасса" Алексей Мацука в прямом эфире 24 канала.

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24 канал сообщал, что в результате псевдовыборов на оккупированных территориях Донбасса, которые не признает ни Украина, ни мир, победу одержали действующие главари пророссийских боевиков – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

По словам журналиста, Денис Пушилин представляет в большинстве своём интересы скорее Владислава Суркова или даже непосредственно Владимира Путина, чем людей, проживающих на Донбассе.

Ведь мы не знаем, действительно была явка на "выборах". Даже если посчитать, сколько было открыто участков официально, по их данным, то они должны обрабатывать количество заявлений избирателей в течение 24 часов, а они это успели сделать за несколько часов,

– отметил Мацука.

"Есть разные категории людей на Донбассе, но я считаю, что большинство жителей оккупированной территории были вынуждены очутиться в той реальности, в которой они сейчас живут. Людей, работающих даже в негосударственных учреждениях, заставляли идти на псевдовыборы, чтобы была соответствующая явка. Такие запросы делали на практически все учреждения и предприятия ", – сказал журналист.

Он отметил, что на Донбассе люди вынуждены иногда действовать так, как того требует от них незаконно провозглашенная администрация, иначе будет выглядеть – как будто они не принимают эти образования, а тогда это вопрос их безопасности. А так, как для людей главное – это обеспечить свою безопасность, то жители оккупированных территорий не могут противостоять каким-либо событиям.

На самом деле, неудивительно, что Россия хочет провести переговоры между Киевом и самопровозглашёнными лидерами оккупированных территорий. Ведь полтора миллиона переселенцев не голосовали на этих псевдовыборах, также не голосовали беженцы, находящиеся на территории России,

– добавил Мацука.