В Мариуполе фиксируют большое количество людей азиатской внешности, - Атеш

Агенты "Атеш" сообщают о значительном количестве лиц азиатской внешности в Мариуполе. Среди них заметили удмуртов и чувашей.

Ранее сообщалось, что в планах России выселить коренных жителей Мариуполя из центра города и заселить русских. Впрочем, в "Атеш" сообщают, что такими действиями оккупанты планируют уменьшать количество малочисленных народов, проживающих на территории России.

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Что рассказали агенты "Атеш"

На проспекте Строителей, мы зафиксировали загрузку в кабину военного грузовика значительного количества удмуртов и чувашей,

– рассказали агенты.

Также в "Атеш" отметили, что российские власти уже давно пытаются уничтожить малочисленные народы, проживающих на территории страны-агрессора.

В своем сообщении они призывают всех жителей малых народов России к сотрудничеству, чтобы остановить преступный путинский режим.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

По информации от советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, именно благодаря одному из жителей Мариуполя удалось сбить второй российский самолет А-50. Он также отметил, что два года назад, во время осады, российские войска помешали жителям Мариуполя безопасно эвакуироваться в Украину. Теперь российская авиация становится для них собственным моментом возмездия.

Андрющенко также сообщил, что в последнее время оккупанты в Мариуполь свозят новую технику и формируют подразделения. Вероятно, ее используют для того, чтобы оперативно подвозить снаряды и БК к первой линии фронта.

Ранее советник городского головы Мариуполя рассказывал, что большое скопление российских сил наблюдают в Никольской части Мариупольского района. По его мнению, содержание российских военных в резерве неподалеку Мариуполя вызывает предостережение, ведь дальше эти резервы могут направить на Запорожское направление.