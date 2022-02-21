Люди в бомбоубежищах, а Врубовка и Счастье снова под обстрелом: снаряд попал в АЗС
Пророссийские боевики обстреливают Врубовку и Счастье, что на Луганщине. Снаряд оккупантов попал в заправку.
Обстрелы оккупанты осуществили 21 февраля. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
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Оккупанты обстреляли жилые дома в Луганской области
Врубовка без электричества и газа. Люди находятся в бомбоубежищах,
– написал Гайдай.
Глава Луганской ОГА объяснил, что пророссийские боевики:
- повредили жилые дома и газопровод, поэтому 200 потребителей без газоснабжения и на данный момент его невозможно восстановить;
- продолжают стрелять.
Более того, из-за обстрелов без воды, тепла и света осталось Счастье.
Сергей Гайдай объяснил, что российские оккупанты 4 раза попали в водозабор, обстреляли район распределительных электросетей.
Рабочие Луганского энергетического объединения покинули рабочие места из-за угрозы жизни. Кроме того, по состоянию на 13:00 21 февраля:
- разбит коллектор теплосети в районе тепловой электростанции, поэтому теплообеспечение прекращено;
- перебита линия электропередачи и уже организован ремонт электроснабжения.
Повреждения на всех линиях электропередач, что отходят и подходят к Луганской ТЭС. Станция остановлена!
– заявил Гайдай.
Оккупанты обстреляли Врубовку и Счастье / Фото из фейсбука Сергея Гайдая
В Счастье из-за обстрела боевиков горит заправка: смотрите видео
Офцер ВСУ Сергей Нещадим написал в твиттере, что заправка горит в 300 метрах от теплоэлектростанции. Боевики же стреляют из минометов калибров 120 и 82 миллиметра.
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