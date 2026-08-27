Люди бросают машины и идут пешком: в Киеве возник масштабный транспортный коллапс

Вечером 27 августа в Киеве произошел масштабный транспортный коллапс. На дорогах столицы образовались значительные пробки, а люди массово выходят из транспорта и пешком направляются в сторону левого берега.

Об этом сообщают ряд местных телеграм-каналов.

Что известно о транспортном коллапсе в столице?

В Киеве вечером 27 августа наблюдаются масштабные проблемы с транспортом. В частности, значительные пробки образовались на Крещатике. Также сильно затруднено движение на участке от Бессарабской площади в направлении Почтовой площади.

Киев стоит в пробках: смотрите видео

Ситуация осложнилась после серии воздушных тревог в столице. В течение дня в Киеве уже прозвучало 12 сигналов воздушной тревоги.

Киев после 12 воздушных тревог оказался в пробках: смотрите видео

Из-за транспортного коллапса часть горожан решила оставить автомобили и продолжить путь пешком. Люди, в частности, пытаются добраться с правого на левый берег Днепра.

Киев оказался в пробках: смотрите видео

Водителям и пассажирам следует учитывать возможные задержки и, по возможности, выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, в четверг, 27 августа, Россия совершила массированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты. В столице неоднократно объявляли воздушную тревогу, а силы противовоздушной обороны вели огонь по вражеским целям, поэтому жители города слышали взрывы.

В результате обстрела Шевченковский район получил значительные повреждения. В частности, пострадали здания двух учебных заведений, а в одном из них взрывная волна выбила окна. Также повреждения зафиксированы в одном из муниципальных медицинских учреждений.

В Оболонском и Подольском районах обломки вражеских целей упали недалеко от жилых домов, в зеленой зоне, на парковке, на территории гаражного кооператива и возле детского сада. К счастью, из этих мест информации о пострадавших не поступало.

В то же время в Голосеевском районе в результате атаки загорелся автомобиль, а один из мужчин получил ранение. В Печерском районе обломки беспилотника упали на открытой местности недалеко от спортивного комплекса, вызвав возгорание травы и повреждение здания.

Всего после российской атаки в Киеве пострадали четыре человека, двое из них были госпитализированы. На местах падения обломков продолжают работать экстренные и коммунальные службы, которые устраняют последствия удара.

Российские войска этой ночью провели атаку не только на столицу. Около 03:00 враг начал запускать по Украине баллистические ракеты, а сообщения о взрывах сначала поступили из Запорожья, Павлограда, Кривого Рога и Кременчуга. Позже взрывы прогремели также в Одессе.