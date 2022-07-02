Люди готовы ехать под пулями, лишь бы не умереть от голода: как украинцы живут под оккупацией

Поселок городского типа Казачья Лопань, что в Харьковской области, оккупирован с 24 февраля. Местные жители уже месяцами живут в подвалах без связи, света и воды. За это время были моменты, когда им нечего было есть. Люди были готовы ехать под пулями в Харьков или в Россию, чтобы просто не умереть от голода.

Победитель шоу "Голос страны" Иван Ганзера эксклюзивно сайту 24 канала рассказал, что в двух километрах от границы с Россией живет его сестра. Уехать оттуда ей не удалось, ведь российская армия оккупировала поселок в первый день войны.

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Эвакуация невозможна

Покидать родные дома и передвигаться на своих машинах местным жителям запретили. От ударов "Градами" в селе пострадали люди. Однако россияне около недели не давали забрать даже тела, просто лежавшие на улице.

Поселок городского типа Казачья Лопань оккупирован с 24 февраля / Фото Getty Images

Сначала они (сестра Ивана и ее муж – 24 канал) категорически не хотели эвакуироваться в Россию. Но когда ситуация стала очень сложной, то стало безразлично, куда убегать, лишь бы подальше от пуль и снарядов. Многие уехали в Россию, когда была такая возможность. И очень много людей транзитом выехали в страны Европы,

– рассказал он.

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Жизнь в подвалах и регулярные обстрелы

Из-за постоянных обстрелов люди месяцами вынуждены сидеть в подвалах и готовить на кострах. По словам певца, многие местные жители хотят вернуться в Украину. Однако сейчас эвакуация невозможна никуда.

Обстрелы Харькова: важные новости

В ночь на 26 июня россияне обстреляли поселок городского типа Золотое в Харьковской области, в том числе повредили 10 домов местных жителей. На месте уже работали правоохранители, и они передадут материалы дела в СБУ.

Кроме того, в ночь на 26 июня российские оккупанты снова ракетами обстреляли Харьков. В результате попадания в одном из районов города вспыхнули пожары. Советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова сообщила, что пострадали гражданские, предварительно было известно о 2.

Также 25 июня в Госатомрегулировании рассказали, что враги снова обстреляли ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов". Поэтому ее перевели в глубокое подкритическое состояние. В Госатомрегулировании сообщили, что установка не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Если бомбардировки будут продолжаться, то могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

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По словам Ганзеры, людей держат просто как живой щит. А техника оккупантов стоит прямо во дворах.