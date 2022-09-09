Люди, которые хотели забрать тела погибших, тоже гибли, – Гайдай о жестокости россиян

9 сентября 2022 , 10:08
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С первых дней полномасштабного вторжения вся территория Луганской области обстреливается круглосуточно. Россияне применяют все – минометы, артиллерию, танки, авиабомбы, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", ракеты из самолетов.

На тех территориях, которые не контролируются российскими войсками, там происходят мощные боевые действия. Забрать людей, или что-то привезти – на грани фола. Об этом 24 каналу рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Стабильно обеспечить людей электричеством, газом или водой – такой возможности нет", – сказал Гайдай.

Статистика очень печальная

Подсчитать количество погибших жителей Луганской области невозможно. По словам Гайдая, из-за плотности обстрелов со стороны россиян иногда тела погибших не могли унести несколько дней, даже неделю.

Люди, которые рискуя выходили, чтобы забрать или похоронить своих соседей, также погибали под обстрелами,
– сказал Гайдай.

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Автор: Катерина Сердюк