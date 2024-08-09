"Люди под завалами", – Зеленский показал последствия удара по ТЦ в Константиновке

Российские оккупанты 9 августа нанесли циничный удар по супермаркету в Константиновке. Владимир Зеленский отреагировал на действия оккупантов.

Президент Украины показал страшные последствия удара врага по ТЦ в Константиновке. Также он сообщил, что люди находятся под завалами, продолжается спасательная операция.

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Зеленский показал жуткие кадры последствий удара врага по ТЦ в Константиновке

Константиновка, Донецкая область. Удар российских террористов по обычному супермаркету и почте. Люди под завалами,

– говорится в сообщении.

По словам президента, сейчас продолжается спасательная операция, и "будет сделано все, чтобы спасти людей".

Зеленский отметил, что по состоянию на 13:16 известно о четырех погибших. Он выразил соболезнования родным и близким.

Также президент добавил, что по меньшей мере 24 человека ранены.

"Россия будет отвечать за этот террор, и мы сделаем все, чтобы мир и в дальнейшем был с Украиной, поддерживал нашу защиту и спасение жизней наших людей", – резюмировал лидер Украины.

Последствия удара России по ТЦ в Константиновке: смотрите видео

В издании "Радио Свобода" также показали последствия удара России по супермаркету и почте.

По состоянию на 13:41 уже известно как минимум о 8 погибших и более двух десятках раненых, сообщает корреспондент "Донбасс Реалии", который находится на месте.

Последствия удара россиян по супермаркету в Константиновке: смотрите видео