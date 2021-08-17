Люди сидели на полу: грузовой самолет США вывез 640 беженцев из Кабула – фото

В связи с захватом "Талибаном" власти в Афганистане люди пытаются любыми способами сбежать из страны. Практически единственной возможностью спастись является эвакуация, которую проводят США в аэропорту Кабула.

Поэтому во время одного из вылетов американский грузовой военный самолет вывез 640 беженцев из афганской столицы. Это количество попавших на борт людей приблизилось к рекордному в истории Boeing.

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Самолет не планировал брать на борт такое количество людей, однако афганские беженцы самовольно проникли на аэродром и прорвались на борт самолета,

– сказали в Минобороны США.

"Экипаж принял решение не высаживать силой афганцев и лететь со всеми, кто был на борту", – добавили военные Соединенных Штатов.

Граждане Афганистана, которым удалось вылететь из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре, сидели на полу.

Стоит отметить, что эта процедура известна как "загрузка пола", когда пассажиры висят на грузовых ремнях, идущих от стены к стене, которые служат импровизированными ремнями безопасности.

Американский грузовой самолет вывез 640 беженцев из Кабула / Фото Defence One

Ситуация в Афганистане: кратко

Джо Байден в мае заявил, что выводит войска из Афганистана. Планировал это сделать до 11 сентября 2021 года.

После этого талибы начали захватывать города в Афганистане. По состоянию на 15 августа, они зашли в столицу страны Кабул.

Правительство заявило, что передаст власть мирно и без боев. Президент страны отрекся от должности и на самолете сбежал из государства.

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