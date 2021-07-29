Люди жаловались на полеты над домами: подробности катастрофы на Ивано-Франковщине

В Ивано-Франковской области 28 июля разбился самолет, за штурвалом которого был опытный пилот Игорь Табанюк. Он и его трое пассажиров-хасидов погибли. Люди говорят: неоднократно жаловались на полеты над домами.

СМИ сообщили, что местные жители неоднократно жаловались на трюки, которые пилот выполнял прямо над домами. Те, кто живут возле аэродрома, просили не летать над их жилищами.

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Полеты Табанюк начал утром 28 июля

Полеты в день трагедии – 28 июля – начались около 10 утра. Очевидица событий Людмила Непийвода рассказала, что самолет выполнял трюки над Прутом.

Видела, что делает "бочку","мертвую петлю". Потом первый раз пролетел очень низко прямо над жилыми домами. Я еще возмутилась, что опять самолет носится над нашими крышами,

– сказала женщина.

Уже после этого самолет пролетел горизонтально, выровнялся и упал вниз. Почти сразу послышался взрыв, а потом – еще один.

Самолет упал между гаражом и стеной дома

Воздушное судно упало между гаражом и стеной дома. К счастью, мать и двое детей находились в другом конце, и им удалось выскочить на улицу. Пока ехали спасатели, огонь перекинулся на крышу и второй этаж.

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Табанюку принадлежал аэродром в Коломые

Дом, на который упал самолет Табанюка, недавно отремонтировали. Помещение горело в результате поджога.

Аэродром, совладельцем которого был Табанюк, расположен в Коломые. Здесь туристы могли брать уроки мастерства полета и просто полетать вместе с опытным пилотом. Двое из трех погибших хасидов прибыли из США, еще один – из Британии. В Коломые они посещали местные святыни. Погибшим было лишь по 20 лет.

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