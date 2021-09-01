Люди значительно лучше, – Моргенштерн заявил, что в Украине ему нравится больше, "чем в Рашке"

Российский рэпер Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он признался, что любит Украину, а украинцы значительно лучшие люди, чем россияне.

Он пояснил, что украинцы не такие злые и не агрессивные. Также российский артист признался, что был во многих украинских городах.

Смотрите еще Зеленский – аху***ый, – Моргенштерн признался в симпатиях к Зеленскому

"Столица кайфа"

Моргенштерн признался, что любит Украину и украинцев. Гордону он сказал, что это "страна – столица кайфа". На вопрос журналиста, любит ли он Украину, музыкант ответил, что обожает и бывал в Киеве, Харькове, Одессе и проездом "во Львове". Среди городов он не назвал какие любит больше, а просто сказал, что обожает Украину всю.

Это все просто одна сплошная какая-то столица кайфа, реально. Вот честно: в Украине мне нравится гораздо больше, чем в Рашке в плане людей,

– сказал Моргенштерн.

"В России людей еб*т"

Украинцев рэпер назвал хорошими, душевными и без агрессии. Он признался – не знает, как так получилось, но имеет предположения.

Он предположил, что россияне так отличаются от украинцев потому, что с ними довольно жестко вели себя и ведут себя так до сих пор.

В России всю жизнь людей – не вот их (показывает вверх, имея в виду власть – 24 канал), а людей! – всю жизнь еб...ли или еб...ь до сих пор. У вас, наверное, такого нет. Но у вас люди все такие добрые,

– предположил рэпер.

Моргенштерн добавил, что его новый клип "Новый мерин" снимали украинцы.

Моргенштерн и Украина: главное

В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе. Он обругал людей, которые раскритиковали его концерт и поблагодарил публику, которая все же пришла, "несмотря на скорбную х**ню".

В 2021 году Моргенштерн анонсировал в Украине несколько концертов. Впрочем, тогда он попал в "черный список" СБУ и ему запретили въезд в Украину.

Тогда же он заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Мол, ему "страшно ехать в Украину".