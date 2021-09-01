Люди значительно лучше, – Моргенштерн заявил, что в Украине ему нравится больше, "чем в Рашке"
Источник:"Гордон"
Российский рэпер Моргенштерн дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Он признался, что любит Украину, а украинцы значительно лучшие люди, чем россияне.
Он пояснил, что украинцы не такие злые и не агрессивные. Также российский артист признался, что был во многих украинских городах.
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"Столица кайфа"
Моргенштерн признался, что любит Украину и украинцев. Гордону он сказал, что это "страна – столица кайфа". На вопрос журналиста, любит ли он Украину, музыкант ответил, что обожает и бывал в Киеве, Харькове, Одессе и проездом "во Львове". Среди городов он не назвал какие любит больше, а просто сказал, что обожает Украину всю.
Это все просто одна сплошная какая-то столица кайфа, реально. Вот честно: в Украине мне нравится гораздо больше, чем в Рашке в плане людей,
– сказал Моргенштерн.
"В России людей еб*т"
Украинцев рэпер назвал хорошими, душевными и без агрессии. Он признался – не знает, как так получилось, но имеет предположения.
Он предположил, что россияне так отличаются от украинцев потому, что с ними довольно жестко вели себя и ведут себя так до сих пор.
В России всю жизнь людей – не вот их (показывает вверх, имея в виду власть – 24 канал), а людей! – всю жизнь еб...ли или еб...ь до сих пор. У вас, наверное, такого нет. Но у вас люди все такие добрые,
– предположил рэпер.
Моргенштерн добавил, что его новый клип "Новый мерин" снимали украинцы.Обратите внимание! В интервью Гордону Моргенштерн заявил, что сможет стать президентом России и слегка подвинет Путина.
Моргенштерн и Украина: главное
- В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе. Он обругал людей, которые раскритиковали его концерт и поблагодарил публику, которая все же пришла, "несмотря на скорбную х**ню".
- В 2021 году Моргенштерн анонсировал в Украине несколько концертов. Впрочем, тогда он попал в "черный список" СБУ и ему запретили въезд в Украину.
- Тогда же он заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Мол, ему "страшно ехать в Украину".