Это повлечет за собой напряжение: Люксембург выступает против вступления Украины в НАТО

В Люксембурге считают, что вступление Украины в НАТО может стать эскалационным шагом. Глава МИД страны также высказался об отправке западных войск в Украину.

Такие заявления Ксавье Беттель сделал во вторник, 3 декабря, во время встречи глав МИД стран НАТО. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Spiegel.

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Вступление Украины в НАТО создаст новые проблемы

Во вторник, 3 декабря, в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран НАТО. Перед ее началом Ксавье Беттель заявил журналистам, что вступление Украины в Альянс повлечет новые конфликты.

Я считаю, что членство (Украины – 24 Канал) в НАТО снова вызовет напряжение

– сказал Беттель.

Беттель также негативно ответил на вопрос, о привлечении войск НАТО к войне на территории Украины. По его словам, стоит помнить, что участие армии Альянса будет означать войну. Он также скептически высказался относительно решения некоторых стран по отправке войск в Украину.

Стоит знать! Привлечь свои войска к войне в Украине могут страны Балтии, но если Россия достигнет серьезных успехов на фронте. Также введение войск в Украину рассматривали во Франции и Великобритании. В НАТО нет общей позиции по этому вопросу.

Зато министр МИД Люксембурга поддерживает членство Украины в ЕС. Он также отмечает, что сейчас Украине нужно предоставлять оружие. Беттель надеется, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не прекратит поддержку Украины.

"Если Трамп скажет: "Вот мой план, я прекращаю давать деньги", то один за другим другие сделают так же, и тогда это на самом деле произойдет. Мы подведем Украину, и это будет ужасно. Они воюют за нас, не следует об этом забывать. Но я не считаю, что мы готовы отправлять туда людей", – отметил Ксавье Беттель.

При каких условиях Украина станет членом НАТО

На встрече в Брюсселе присутствовали и представители Украины. Они четко дали понять, что вступление в НАТО может действительно гарантировать безопасность после завершения войны с Россией. В МИД Украины заявили, что ни одна альтернатива членства Украины в Альянсе не принимается. Однако это может произойти только после согласия всех нынешних 32 государств-членов.

Напомним, против вступления Украины в НАТО выступают также США, Германия, Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. Зато в Германии говорят о возможном размещении войск в Украине в будущем.