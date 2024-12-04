Такі заяви Ксав'є Беттель зробив у вівторок, 3 грудня, під час зустрічі глав МЗС країн НАТО. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Spiegel.

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Вступ України в НАТО створить нові проблеми

Перед початком зустрічі Ксав'є Беттель заявив журналістам, що вступ України до Альянсу спричинить нові конфлікти.

Я вважаю, що членство (України – 24 Канал) в НАТО знову спричинить напругу,

– сказав Беттель.

Беттель також негативно відповів на питання, щодо залучення військ НАТО до війни на території України. За його словами, варто пам'ятати, що участь армії Альянсу означатимуть війну. Він також скептично висловився стосовно рішення деяких країн щодо відправлення військ в Україну.

Варто знати! Залучити свої війська до війни в Україні можуть країни Балтії, але якщо Росія досягне серйозних успіхів на фронті. Також введення військ в Україну розглядали у Франції та Великій Британії. У НАТО немає спільної позиції щодо цього питання.

Натомість міністр МЗС Люксембургу підтримує членство України в ЄС. Він також наголошує, що наразі Україні потрібно надавати зброю. Беттель має надію, що новообраний президент США Дональд Трамп не припинить підтримку України.

"Якщо Трамп скаже: "Ось мій план, я припиняю давати гроші", то один за одним інші зроблять так само, і тоді це насправді станеться. Ми підведемо Україну, і це буде жахливо. Вони воюють за нас, не слід про це забувати. Та я не вважаю, що ми готові відправляти туди людей", – зазначив Ксав'є Беттель.

За яких умов Україна стане членом НАТО

На зустрічі в Брюсселі були присутні і представники України. Вони чітко дали зрозуміти, що вступ до НАТО може дійсно гарантувати безпеку після завершення війни з Росією. У МЗС України заявили, що жодна альтернатива членства України в Альянсі не приймається. Проте це може статися лише після згоди всіх нинішніх 32 держав-членів.

Нагадаємо, проти вступу України до НАТО виступають також США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. Натомість в Німеччині говорять про можливе розміщення військ в Україні в майбутньому.