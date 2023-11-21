Остин имеет сложную миссию, – экс-разведчик о визите главы Пентагона в Киев

Глава Пентагона Ллойд Остин приезжал в Киев 20 ноября. Визит состоялся после того, как Конгресс в очередной раз не пришел к единодушному согласию о принятии новой помощи Украине.

Бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов поделился мнениями с 24 Каналом по поводу посещения главы Пентагона. А также предположил, почему в этот день почти не звучала воздушная тревога.

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С чем связан визит Остина

По словам Жирнова, Ллойд Остин приехал в Киев объяснить украинским властям, почему Джо Байден не может обойти Конгресс о принятии решения о помощи Украине. А также успокоить Владимира Зеленского и Валерия Залужного. Так как Пентагон хотел бы предоставить Украине 61 миллиард долларов, однако этому препятствует западная демократия.

Кроме того, Конгресс сможет завершить переговоры и принять новую помощь нашему государству в середине декабря, спустя почти два месяца после того, как президент Джо Байден впервые запросил 61 миллиард долларов для Украины в ее войне против России.

Минобороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи Украине в сфере безопасности и обороны на сумму 100 миллионов долларов.

Как рассказал Жирнов, существуют альтернативные сценарии помощи, однако гораздо меньше, и они вряд ли повлияют на ситуацию на фронте.

Остин имеет сложную миссию, потому что он, как глава Пентагона, понимает вашу правоту (Украина – 24 Канал). Ну расскажет он президенту Зеленскому, как это работает, но разве мы этого самостоятельно не понимаем. На украинском фронте не "сказки" нужны, а танки, ракеты, пушки, снаряды,

– подчеркнул Сергей Жирнов.

Поэтому Ллойд Остин понимает, что украинские запросы целесообразны и обоснованы. Главе Пентагона действительно сложно отвечать за не принятые решения Конгресса, когда каждый снаряд по сути решает жизнь украинского воина.

Почему во время визита не было тревоги

Заметим, что воздушная тревога этого дня была лишь в отдельных областях. Вероятно, пришел приказ "сверху" от Владимира Путина, чтобы во время визита Остина россияне не поднимали МиГ в воздух и не запускали ракеты и БПЛА.

Жирнов о визите Остина в Киев: смотреть видео

"Пентагон, когда планировал поездку Ллойда Остина, по дипломатическим каналам сказали россиянам, что "Остин едет в Киев, имейте в виду". Это делается все целенаправленно. Путин с Генсеком ООН мог позволить запустить ракету в 2 километрах от его резиденции. С американцами такие вещи не проходят, потому что они могут дать понять, что "если что-нибудь прилетит к Остину, то ответ прилетит немедленно", – пояснил бывший сотрудник КГБ.

Заметьте! Вечером 28 апреля 2022 года произошел ракетный обстрел после недель относительного затишья в Киеве. Атака крылатыми ракетами произошла в тот день, когда в Киеве прошли переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Генсека ООН Антониу Гутерриша.

В преддверии визита в Украину Гутерриш посетил Москву, где встречался с президентом России Владимиром Путиным и пытался договориться об эвакуации гражданских с завода "Азовсталь" в Мариуполе, где продолжались ожесточенные бои.

Визит Остина в Украину: главное