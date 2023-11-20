Визит с конкретными задачами: какой сигнал Украине дает приезд главы Минобороны США

Глава Пентагона Ллойд Остин 20 ноября прибыл с официальным визитом в Киев. Этот визит очень важен. Он демонстрирует, что США готовы и дальше продолжать оказывать помощь Украине.

Такое мнение 24 Каналу озвучил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь. По его словам, визит Ллойда Остина в Украину имеет конкретные задачи.

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США готовы поддерживать Украину

Михаил Самусь отметил, что все официальные визиты американских чиновников проходят по предварительному плану. Это не просто демонстрационные встречи для подачи определенных сигналов.

Этот визит имеет конкретные задачи, которые состоят не только в том, чтобы обеспечить следующие пакеты помощи. Это и выполнение срочных задач. Думаю, этим будет заниматься Ллойд Остин в Украине. Также этот визит очень важен с точки зрения демонстрации готовности США продолжать помощь Украине.

– считает он.

В последнее время в западных СМИ появлялись материалы о том, что США якобы не будут помогать Украине, а ЕС не смогут делать это без Штатов. Поэтому нужно начинать переговоры и замораживать конфликт. Визит Ллойда Остина в Киев демонстрирует, что подобные сообщения ложные.

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