В Силах обороны не подтвердили захват врагом населенного пункта на Запорожье
- Сейчас ситуация на Юге Украины является непростой, но остается контролируемой.
- В Силах обороны сообщили, какая на самом деле ситуация у Лобкового и Степного.
Сейчас ситуация на Юге Украины является непростой, однако украинские войска ее контролируют. В течение прошлой недели никаких штурмов в направлении населенных пунктов Лобково и Степное, что в Запорожской области не было.
Об этом в понедельник, 7 июля, заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире Новости Live, комментируя информацию, распространенную проектом DeepState, информирует 24 Канал.
Смотрите также Диверсия на Черниговщине и новый прорыв на Харьковщине: как изменилась линия фронта за неделю
Ситуация возле Лобкового и Степного
В ВСУ сообщили, какая на самом деле ситуация возле Лобкового и Степного.
Относительно того, комментировать мне, или не комментировать, как DeepState наносит позиции на карте, я скажу так, что за прошедшую неделю никаких штурмов в направлении населенных пунктов Лобково и Степное не было. То есть, штурмы были, они были в направлении Каменского, они были в направлении Малиновки на Гуляйпольском направлении,
– сказал спикер.
По его словам, довольно неспокойно на Приднепровском направлении, где противник пытается взять под контроль островную зону Днепра. Кроме того, вражеские силы осуществляют обстрелы, привлекают авиацию и наносят авиационные удары по украинским позициям, по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения.
Кроме того, как добавил представитель Сил обороны Юга, российские оккупанты постоянно применяют FPV-дроны.
"Это есть. А относительно наступательных или штурмовых действий в тех населенных пунктах, которые почему-то случайно уже стали... Вчера были наши, а сегодня чужие – такого у нас не было и мы об этом не сообщали", - отметил Волошин.
Напомним, ранее 7 июля аналитики Deep State обновили карту и отметили, что россияне оккупировали Лобково в Запорожской области, а также Поддубное в Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся у Ровнополя в Донецкой области и Степного в Запорожье.