Логика по-путински: в России нашли "плюсы" в глобальном потеплении
Источник:"РБК"
России выгодно глобальное потепление – такую парадоксальную мысль высказал спецпредставитель Путина по вопросам климата Руслан Эльдегериев. Он считает, что при повышении среднемировой температуры возможны будут значительные изменения в сельском хозяйстве.
Так Эльдегериев рассказал, что в северных широтах можно будет выращивать те сельскохозяйственные культуры, которые ранее здесь не могли расти.
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Спецпредставитель Путина нашел и недостатки в изменениях климата
Правда, на этих территориях пока нет необходимой инфраструктуры – ни дорог, ни портов, чтобы вывозить готовую продукцию.
Спецпредставитель Путина также заметил, что и "минусов" в глобальном потеплении хватает. Речь, в частности, о деградации почв.
Генсек ООН призвал человечество не воевать с природой
Отметим, ранее ученые отметили, что глобальное потепление может превратить будущее существование человечества в кадры из постапокалиптических фильмов. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал человечество не воевать с природой. По мнению Гутерреша, все страны знают о проблемах и обладают инструментами их решения.
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