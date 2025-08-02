Украину 2 августа разразился коррупционный скандал по закупкам БПЛА и РЭБ Силам обороны. В Нацгвардии, военнослужащие которой фигурируют по делу, уже идет служебное расследование.

На фоне этого в вечернем обращении президент Зеленский сообщил, что логистикой там будут руководить только боевые офицеры, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о скандале с закупками для ВСУ?

Относительно коррупционного скандала с участием нардепа, руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Национальной гвардии Украины 2 августа имели доклады руководители НАБУ и САП, а также глава МВД.

Владимир Зеленский сказал, что ожидает серьезные результаты служебного расследования в Нацгвардии.

По всем подразделениям логистики в Нацгвардии только боевые офицеры будут занимать руководящие должности. Поручил министру представить публично все детали нововведений,

– сообщил глава государства.

Напомним, что членство во фракции "Слуга народа" нардепа Кузнецова, который фигурирует в деле, приостановят. Также его должны отстранить от руководства Луганской областной организацией партии.

Еще один фигурант – Сергей Гайдай, экс-глава Луганской ОВА, а ныне – Мукачевской РГА. Правительство уже предложило Зеленскому уволить его.