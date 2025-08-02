На тлі цього у вечірньому зверненні президент Зеленський повідомив, що логістикою там керуватимуть лише бойові офіцери, передає 24 Канал.

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Що сказав Зеленський про скандал із закупівлями для ЗСУ?

Щодо корупційного скандалу за участі нардепа, очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України 2 серпня мали доповіді очільники НАБУ та САП, а також голова МВС.

Володимир Зеленський сказав, що очікує на серйозні результати службового розслідування у Нацгвардії.

По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери обійматимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень,

– повідомив глава держави.

Нагадаємо, що членство у фракції "Слуга народу" нардепа Кузнєцова, який фігурує у справі, призупинять. Також його мають відсторонити від керівництва Луганською обласною організацією партії.

Ще один фігурант – Сергій Гайдай, ексочільник Луганської ОВА, а нині – Мукачівської РДА. Уряд уже запропонував Зеленському звільнити його.