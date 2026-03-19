Накануне "праздника": агенты "Атэш" сожгли тепловоз в Крыму и остановили поставки для россиян
- Агенты "Атеш" подожгли тепловоз под Симферополем, остановив поставки для российских военных на Запорожье.
- Операция заблокировала перевозки боеприпасов и техники, что повлияло на возможности россиян на передовой.
Агенты движения "Атеш" вывели из строя тепловоз под Симферополем, из-за чего оккупанты прекратили поставки помощи своим военным в Запорожье. Сейчас локомотив не подлежит быстрому восстановлению.
Операцию провели накануне 18 марта – дня, который россияне отмечают как "день воссоединения" Крыма. Об этом сообщили в "Атеш".
Что известно об операции в Крыму?
Партизаны в Симферополе сообщили об успешной операции по уничтожению российского локомотива. В ночь на 18 марта агенты пробрались в депо и подожгли поезд оккупантов.
Россияне постоянно используют эту ветку для перевозки гуманитарной помощи, боеприпасов и техники на Запорожскую область.
В результате операции агентов "Атеш" россияне остались без боеприпасов, запасных частей и расходных материалов для военной техники.
Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки. Подразделения остались без планового пополнения запасов, что непосредственно повлияло на их возможности на передовой,
– заявили в "Атеш".
Напомним, что партизаны из "Атэш" 8 марта 2026 года успешно сожгли военный электровоз в Брянском депо, которое остается критически важным для российской армии. Оккупанты ранее отмечали, что якобы усилили охрану объекта.
Что еще известно об операциях агентов "Атеш"?
Агенты "Атэш" заявили об успешной диверсии в Липецке, в результате которой уничтожена военная вышка связи, координировавшая подразделения армии России.
Партизаны вывели из строя важное оборудование электровоза ВЛ80 в Орле. Эта диверсия усложнила логистику для российских войск на Сумском направлении.
Движение "Атеш" совершило диверсию на базе ремонта в Брянской области, засыпав сахар в топливный бак КАМАЗа с комплексом "Омут". Техника должна была отправиться для подавления украинских средств связи.