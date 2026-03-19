Накануне "праздника": агенты "Атэш" сожгли тепловоз в Крыму и остановили поставки для россиян

Агенты движения "Атеш" вывели из строя тепловоз под Симферополем, из-за чего оккупанты прекратили поставки помощи своим военным в Запорожье. Сейчас локомотив не подлежит быстрому восстановлению.

Операцию провели накануне 18 марта – дня, который россияне отмечают как "день воссоединения" Крыма. Об этом сообщили в "Атеш".

Что известно об операции в Крыму?

Партизаны в Симферополе сообщили об успешной операции по уничтожению российского локомотива. В ночь на 18 марта агенты пробрались в депо и подожгли поезд оккупантов.

Россияне постоянно используют эту ветку для перевозки гуманитарной помощи, боеприпасов и техники на Запорожскую область.

В результате операции агентов "Атеш" россияне остались без боеприпасов, запасных частей и расходных материалов для военной техники.

Уничтожение тепловоза фактически заблокировало эти поставки. Подразделения остались без планового пополнения запасов, что непосредственно повлияло на их возможности на передовой,

– заявили в "Атеш".

Напомним, что партизаны из "Атэш" 8 марта 2026 года успешно сожгли военный электровоз в Брянском депо, которое остается критически важным для российской армии. Оккупанты ранее отмечали, что якобы усилили охрану объекта.

