"Ломают ребра": Лукашенко сделал новое заявление о польских силовиках

Александр Лукашенко сравнил военных из Польши с гестапо – полицией Третьего рейха. По его мнению, поляки стреляют в направлении Беларуси, пока дежурят на границе.

Об этом самопровозглашенный президент Беларуси сообщил во время разговора с руководством Совета министров. По его словам, поляки ловят беженцев на границе с Германией и везут их в Беларусь.

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Лукашенко заявил, что на территорию Беларуси пытались вытолкать более тысячи человек. Мол, их там ловят до границы с Германией, а может и в самой Германии.

Бьют. Ломают ребра, чтобы не было видно. Люди все в синяках. Избитые и поломанные, а их выбрасывают на госграницу,

– подчеркнул он.

Белорусский диктатор считает, что людей вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать. Однако, по его заявлению, ни один человек через закрытую границу не прошел в Беларусь.

В ближайшее время к белорусско-польской границе может прибыть еще больше мигрантов . Они надеются, что со временем их таки пропустят в Европу.

Лукашенко также обвинил Польшу в том, что они, как фашисты из гестапо, включают ночью прожекторы и громкую связь. "Дети спать не могут, их укладывают в несчастные палатки", – добавил он.

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