"Здесь безопаснее, чем в Нью-Йорке": Лумер рассказала о том, что она совершенно не ожидала увидеть в Украине

Лора Лумер долгие годы критиковала Украину и верила отдельным российским версиям событий. Однако после личного визита в Киев и Днепр она заявила, что полностью изменила свое мнение о нашей стране.

Активистка движения MAGA, консервативная блогерша Лора Лумер рассказала 24 Каналу, что во время поездки встретилась с Владимиром Зеленским, пообщалась с представителями еврейской общины и пришла к неожиданному выводу о нашей стране.

Почему Лумер изменила мнение об Украине

По словам блогерши, встреча с Владимиром Зеленским произвела на нее положительное впечатление. Она подчеркнула, что президент нашел время для разговора даже после российского ракетного удара по Киеву.

Лумер также выразила надежду, что переговоры Зеленского и Дональда Трампа будут успешными, а ужесточение санкций против России поможет заставить Кремль сесть за стол переговоров. Она также призвала американских высокопоставленных чиновников приехать в Киев.

Я приехала не в составе правительственной делегации и, как видите, я жива. Лично я чувствовала бы себя в большей опасности, если бы поехала в Москву,

– сказала Лора Лумер.

Кроме того, Лумер прокомментировала российские утверждения о якобы "нацистах" в Украине. Она призналась, что раньше верила этой пропаганде, однако после поездки полностью изменила свое мнение.

Активистка MAGA о пребывании в Украине: видео

Блогерша рассказала, что увидела активную жизнь еврейской общины, посетила крупнейший в мире еврейский культурный центр в Днепре, познакомилась с представителями еврейской общины и узнала, что в Украине нацизм и антисемитизм запрещены законом.

Я действительно считала, что в вашей стране много нацистов. Но теперь понимаю, что это неправда. Думаю, как еврейка я чувствовала бы себя в большей безопасности на улицах Киева, чем на улицах Нью-Йорка,

– отметила она.

Отметим, что американская ультраправая блогерша Лора Лумер, входящая в ближнее окружение Трампа, посетила Киев и встретилась с Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Ранее она активно критиковала Украину, однако во время визита продемонстрировала смену своей риторики в пользу поддержки Киева в среде MAGA.