До недавнего времени – сторонница России: в ОП отреагировали на визит влиятельной сторонницы Трампа Лоры Лумер

Американская блогерша Лора Лумер посетила Украину. В администрации Зеленского подчеркнули, что пребывание иностранцев в стране помогает им увидеть ситуацию без искажений и лучше понять, чем живет наша страна.

Как отметили в Офисе президента, Лора Лумер имеет возможность воочию оценить последствия российской агрессии и сделать собственные выводы о том, что происходит в Украине.

Что говорят в ОП о визите Лоры Лумер?

В ведомстве подчеркнули, что именно такой опыт лучше всего противостоит дезинформации.

"Очень важно, что Лора Лумер находится в Украине и видит собственными глазами, что здесь происходит", – говорится в сообщении.

Представители Офиса президента добавили, что никакие внешние нарративы не обладают такой силой, как личное знакомство с реальностью. Именно оно, по их словам, помогает не поддаваться российской пропаганде.

Нет лучшего способа сформировать обоснованную точку зрения, чем личный опыт, что позволяет не поддаваться российской пропаганде,

– отметили в Офисе президента.

Напомним, что блогерша объяснила, что приехала в Украину, чтобы увидеть ее собственными глазами. Она написала: "Я не в России, потому что я не пропагандист".

Американка пересмотрела свои взгляды на войну России против Украины не так давно. Она отмечала, что ранее находилась под влиянием российской пропаганды.

Стоит отметить, что именно Лора Лумер призвала расследовать смерть сенатора Грема в связи с причастностью России. Она напомнила, что Александр Дугин, один из советников Путина, в 2025 году призывал к убийству влиятельного американца.