Ловушка для Европы: миграционный кризис может быть прикрытием для Путина

Александр Лукашенко делает вид, что готов к деэскалации миграционного кризиса на границе ЕС. Однако это оказалось ловушкой для Европы.

Польша, Литва и Латвия планируют привлечь к решению проблемы войска НАТО, а ЕС вводит новые санкции против режима. Но главная проблема остается – кризис так и продолжает быть прикрытием для вероятной путинской агрессии против Украины.

Обратите внимание Путин имеет хитрый план: как Кремль хочет использовать Лукашенко и Беларусь

Пограничники Беларусь избивали всех, кто хотел вернуться

Неожиданно для многих Лукашенко заявил, что Минск работает над тем, чтобы возвращать нелегальных мигрантов обратно на Ближний Восток. Правда тут же добавил, якобы никто из нелегалов не хочет возвращаться домой.

Но это чушь, ведь сами мигранты, которым удалось прорваться в Польшу, признались, что белорусские пограничники выдавали им инструменты для повреждения колючей проволоки на границе, а также избивали всех, кто хотел вернуться в Минск.

Кроме того, Лукашенко еще и заявил, мол, ЕС могли бы "выбить козырь из рук диктатора, если бы забрали всех мигрантов к себе".

В связи с этим польские военные заявили, что Беларусь готовит масштабный прорыв границы уже в ближайшее время. Для этого Минск рассылает на телефоны мигрантов фейки о том, что на польскую границу скоро приедут автобусы, чтобы забрать их в Германию.

А чтобы совершить попытку прорыва границы, по данным польского Минобороны, режим Лукашенко согнал на один из пунктов пропуска около 3,5 тысячи мигрантов. Но Минобороны Польши уже заявило, что это ловушка, никаких автобусов в Германию для мигрантов не будет.

Не пропустите Попросил Путина: Лукашенко хочет разместить возле границы с Украиной российские "Искандеры"

В то же время в Польше прекрасно понимают, что это только начало гибридной агрессии. Ведь мигранты стали лишь поводом для того, чтобы изобразить, якобы на Беларусь чуть-ли не напасть пытаются. А это прекрасный повод для Путина наводнить территорию соседней страны своими войсками.

И это уже происходит – Лукашенко запросил у Путина ракетные комплексы "Искандер" на границу, в том числе и с Украиной. А буквально днем позже в Кремле сказали, что у них с Беларусью уже подписан контракт на поставки в частности:

истребителей;

вертолетов;

систем ПВО, типа С-400.

Украина также оказалась под угрозой

В этой ситуации Украина также оказалась под угрозой не только мигрантов, но и вероятных атак кремлевских военных. Именно поэтому Киев начал масштабное укрепление границы с Беларусью.

В то же время Украина координирует свои усилия совместно с Польшей и Литвой. И это может стать началом сотрудничества в оборонном плане. Об этом заявил Дмитрий Кулеба после заседания СНБО Украины в Луцке с участием послов Польши и Литвы.



Кулеба об укреплении границы с Беларусью / Фото VOA

В МВД Украины уже сообщили, что в приграничных с Беларусью областях могут ввести режим чрезвычайного положения в случае прорыва границы. В то же время в погранслужбе Украины добавили, что согласно международному законодательству Беларусь должна принимать обратно мигрантов, которые попадут на территорию Украины.

Если этого не произойдет, Украина планирует отправлять их на родину.

Повторюсь, пока мы только готовимся к миграционной атаке, Польша, Литва и Латвия уже от неё страдают. Потому появилось совместное заявление трех стран.

Читайте также Спецоперацию готовили еще весной – белорусский журналист о миграционном кризисе

В нем говорится, что Лукашенко использует мигрантов из стран Ближнего Востока в своих политических целях, фактически принуждая их к нарушению европейского законодательства, провоцируя к прорыву границ ЕС.

Этот документ может стать основой для привлечения НАТО к разрешению кризиса. И три страны уже обсуждают инициирование применения статьи 4 Устава НАТО, которая гласит, что весь блок должен стать на защиту границы ЕС. Об этом ранее польскому СМИ заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Кремль продолжит финансировать беларусский режим

Кроме того, ЕС должен окончательно решить вопрос по введению шестого пакета санкций, но по предварительной информации они затронут лишь авиакомпании перевозящие мигрантов, а также белорусских чиновников, причастных к кризису.

Обратите внимание Поможет Польше и Литве защитить границу, – Вячорка о запуске 4 статьи договора НАТО

Вся проблема в том, что даже если ЕС введет самые жесткие санкции против Беларуси, это не устраняет главную проблему. Ведь Кремль продолжит активно финансировать беларусский режим. К тому же Лукашенко остается мощным рычагов давления на ЕС в руках Путина.

Вспомните, накануне Лукашенко заявил, что может перекрыть транзит газа в Европу. В Кремле на это ответили, мол "мы его на это заявление не подталкивали, но и отрицать такую возможность не станем".