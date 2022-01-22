Ловушка в собственном авто: пенсионер влетел в замерзший канал на Херсонщине
Источник:Нацполиция
На Херсонщине 82-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля, съехал в Каховский магистральный канал. К счастью, увидели это двое полицейских и бросились помогать.
Инцидент произошел 22 января вблизи села Подовое. Увидели автомобиль полицейские Денис Демин и Александр Мартынюк и сразу вызвали скорую помощь.
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Мужчина не мог открыть дверь автомобиля и отстегнуть ремень безопасности, а потому был просто в ловушке.
Полицейские спасли водителя
Денис Димин открыл дверь автомобиля. Он с помощью зажигалки пережег и разорвал ремень безопасности. Таким образом удалось освободить мужчину. После этого начали вытаскивать его на берег.
К спасению сразу же присоединились и неравнодушные, которые стали свидетелями происшествия.
В каком состоянии водитель
Медики довели 82-летнего мужчину до больницы. После осмотра отметили, что у водителя поднялось давление. Также ему грозило переохлаждение.
Как спасали водителя: смотрите видео
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