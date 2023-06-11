"Делают деда счастливым": зачем окружение лжет Путину и какой план имеет для себя

Российские генералы рапортуют Путину об "успешном отражении" украинского контрнаступления, которое на самом деле еще даже не началось. Это типичное поведение для чиновников, которые стараются дольше оставаться на должностях.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, к руководству в российской армии допущены люди, которые не могут объективно оценивать реальность.

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Российские генералы некомпетентны, но это не мешает им оставаться на должностях.

Эйдман говорит, что паркетные генералы типа Герасимова и Шойгу, который вообще не имеет отношения к армии, не способны достичь каких-либо результатов. Их единственная тактика – мясные штурмы, которые всегда заканчиваются одинаково.

Единственное, что они научились делать – писать Путину красивые записки. Этого, как видим, достаточно, чтобы сохранять должности и получать награды.

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"Они фактически чиновники. А что самое важное для чиновника – максимально долго сохранять должность. Российские генералы поняли, что не нужно побеждать или совершенствовать свою армию, а достаточно лишь уметь угодить начальству. Нужно описать ситуацию так, чтобы "дедушка" был счастлив", – отметил социолог.

Он добавил, что такая ситуация длится уже много месяцев, но рано или поздно должна закончиться. По своей сути, это напоминает финансовую пирамиду. В то же время, окружение Путина не задумывается о будущем и живет одним днем.

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