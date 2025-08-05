Лозовая на Харьковщине пережила самую массированную атаку с начала полномасштабной войны

Россия неустанно обстреливает Украину. На этот раз враг атаковал Лозовую в Харьковской области.

Атака в ночь на 5 августа стала самой массированной на город с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Сергея Зеленского.

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Какие последствия атаки на Лозовую?

По словам мэра города, около 03:16 Россия ударила по Лозовой. Вследствие этого есть раненые, среди которых двое детей. Также повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор.

Работают спасатели, медики, экстренная помощь. Фиксируем последствия. Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский старостинский округ. Происходят изменения в транспортном сообщении,

– написал Зеленский.