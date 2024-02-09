Человек с инвалидностью умер в воинской части: Лубинец раскрыл детали расследования

Еще летом 2023 года Дмитрий Лубинец прокомментировал смерть мобилизованного украинца в Одесской области, который умер по прибытии в воинскую часть. Омбудсмен взял дело под личный контроль. Сейчас известны детали хода этого резонансного расследования.

Предварительно, Борис Глушак не был пригоден для мобилизации по состоянию здоровья, однако ему все-таки вручили повестку. Тогда медики утвердили, что он может служить. Впрочем, когда мужчина осознал, что он отправится на фронт, очевидно, переволновался и умер.

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Как идет расследование

Омбудсмен рассказал, что по его запросу специализированная прокуратура в сфере обороны взяла на контроль, а также обеспечила проведение мероприятий надзора, направленных на эффективное досудебное расследование уголовных производств по факту смерти указанного лица.

Речь идет о непроведении надлежащего медицинского осмотра военнообязанного. Кроме того, Лубинец отметил непринятие должностными лицами воинской части своевременных и необходимых мер медицинской помощи.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также обратился в органы военного командования для недопущения в дальнейшем совершения таких правонарушений. Он призвал к усилению контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства при проведении мобилизационных мероприятий, военного учета граждан и прохождения ими ВВК в ТЦК и СП.

В настоящее время ход досудебных расследований находится на моем постоянном контроле,

– подчеркнул Лубинец.

По его словам, в условиях военного положения на его постоянном контроле находятся насущные вопросы соблюдения закрепленных в украинском законодательстве прав и свобод военнообязанных во время мобилизации.

В частности, он добавил, что соблюдение прав военнообязанных является одним из приоритетных направлений деятельности демократического и развитого государства, особенно в период военного положения.

Что известно об этом деле: основное