Лубинец раскрыл подробности гуманитарной миссии в Олешках

Украина и Россия договорились о проведении гуманитарной миссии по спасению людей в Олешках. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подтвердил соответствующее заявление Мелании Трамп и поблагодарил ее команду за помощь.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявил 23 октября в видеообращении.

Детали операции в Олешках

Как сообщил омбудсмен, договоренности с Россией предусматривают три ключевых шага для спасения людей в оккупированном врагом городе Херсонской области.

Во-первых, будет обеспечен режим тишины; во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз; в-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек,

– отметил Лубинец.

Он призвал с пониманием отнестись к публичному распространению информации об этой операции. Он подчеркнул, что гуманитарная миссия будет проходить постепенно и является максимально сложной для реализации.

Лубинец заверил, что в дальнейшем будет информировать украинское общество и демонстрировать результаты работы.

Впоследствии омбудсман в комментарии "Радио Свобода" сообщил, что перед началом миссии стороны должны обеспечить режим тишины и разминировать подъезды в город. С 29 октября по плану начнется доставка гуманитарной помощи и должны быть созданы условия для выезда гражданских.

По словам Лубинца, договоренности также предусматривают механизмы контроля за перемещением людей, чтобы они могли самостоятельно выбирать направление эвакуации. Миссия будет проходить в несколько этапов.

Напомним, в Белом доме сообщали, что договоренность предусматривает локальный режим тишины между Украиной и Россией с 29 октября для ввоза гуманитарной помощи и эвакуации жителей из Олешек. Процесс будет сопровождаться американской медиаорганизацией.