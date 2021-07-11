Луценко фактически слил "дело Бахматюка" в унитаз, – Лещенко

Расследование всех фактов о скандальном коррупционном "деле Бахматюка" детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года. А дело передают в суд только сейчас.

Сергей Лещенко считает, что расследование длится так долго, потому что во времена Петра Порошенко происходил саботаж. Об этом он рассказал в своем видеоблоге "Честная политика".

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"У Бахматюка были близкие друзья во фракции БПП, а генпрокурор Юрий Луценко фактически слил дело в унитаз", – заявил Лещенко.

По его словам, в феврале 2019 года, за месяц до выборов президента, Луценко определил подследственность производства за полицией. Потому что, несмотря на четкие статьи, которые относятся к подследственности НАБУ, у полиции было параллельное дело-клон, и Луценко передал туда все материалы, добавил журналист.

Куда делись материалы дела

"При чем слияние дела Бахматюка в унитаз во времена Луценко происходило в прямом смысле слова", – подчеркнул Лещенко.

Он пояснил, что полиция, которая вела вроде бы расследование, часть доказательств "случайно" потеряла: 100 томов уголовного дела хранились в подвале постороннего предприятия и были затоплены. Иными словами, материальные доказательства просто сгнили в подвале предприятия, проводящего экспертизы.

"Через полгода, в августе 2019 года, когда Луценко продолжал быть генпрокурором, закрыли производство по статье "в связи с отсутствием состава преступления", – подчеркнул журналист.

Дело спасли

Спасти дело удалось лишь тогда, когда сменили генпрокурора. Постановление Луценко отменил тогдашний генпрокурор – Руслан Рябошапка, признавший подследственность в деле за НАБУ.

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