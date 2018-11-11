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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Луценко воспользовался ситуацией и получит теперь политические дивиденды, – эксперт

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      Проблему нападений на активистов надо решать системно
      Проблему нападений на активистов надо решать системно / 24 канал

      Расследования нападений на общественных активистов должны быть системными. И отставками Луценко и Авакова в связи со смертью Екатерины Гандзюк проблему не решить. Это лишь дало повод Луценко попиариться.

      Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

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      По его словам, до смерти Екатерины Гандзюк те же еврооптимисты не очень проникались темой нападений на общественных активистов. Хотя про эти нападения много говорили еще в 2014 году. Но тогда не замечали, а теперь увидели и начали об этом говорить, а также требовать отставки Луценко и Авакова. Двойные стандарты.

      У следствия есть подозреваемые, организатор нападения на Екатерину Гандзюк и возможность выйти на одного из заказчиков. Но это не решение проблемы. Должна быть системная работа. Не одно дело Гандзюк, а десяток, которые были доведены до логического завершения. Многие общественные активисты имеют журналистские удостоверения. И они должны быть защищены согласно закону. Нацполиция не реагирует вообще. В ситуацию должна вмешаться омбудсмен Людмила Денисова, которая набрала в рот воды,
      – отметил Виталий Кулик.

      Эксперт также отметил: на месте Гандзюк может быть каждый, кто занимается общественной деятельностью или публикуется в СМИ. Ни Луценко, ни Аваков не уволятся. Нет консенсуса в коалиции. Нет тех, кто бы взял на себя ответственность перед выборами. Но эту ситуацию надо использовать, чтобы наказать виновных, и чтобы наказание было системным.

      Луценко воспользовался ситуацией, поскольку понимает, что нет голосов за его отставку. Это подтвердило рейтинговое голосование – 38 голосов. Даже те, кто требовал его отставки – к примеру, Лещенко, пишет, что лучше, чтобы Луценко остался на посту до конца полномочий. А еще месяц назад собирал голоса за отставку генпрокурора. Теперь, когда голосование провалится, Луценко заявит, что нет критической массы голосов, и получит политические дивиденды,
      – заметил Кулик.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подал заявление об отставке.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк Юрий Луценко Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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