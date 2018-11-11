Луценко скористався ситуацією та отримає тепер політичні дивіденди, – експерт

Розслідування нападів на громадських активістів повинні бути системними. І відставками Луценка та Авакова у зв’язку зі смертю Катерини Гандзюк проблему не вирішити. Це лише дало привід Луценку попіаритися.

Про це 24 каналу розповів директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

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За його словами, до смерті Катерини Гандзюк ті ж єврооптимісти не дуже переймалися темою нападів на громадських активістів. Хоча про ці напади багато говорили ще у 2014 році. Але тоді не помічали, а тепер побачили та почали про це говорити, а також вимагати відставки Луценка та Авакова. Подвійні стандарти.

У слідства є підозрювані, організатор нападу на Катерину Гандзюк і можливість вийти на одного із замовників. Але це не вирішення проблеми. Повинна бути системна робота. Не одна справа Гандзюк, а десяток, які було доведено до логічного завершення. Багато громадських активістів мають журналістські посвідчення. І вони повинні бути захищеними відповідно до закону. Нацполіція не реагує взагалі. У ситуацію повинна втрутитися омбудсмен Людмила Денісова, яка набрала в рот води,

– наголосив Віталій Кулик.

Експерт також відзначив: на місці Гандзюк може бути кожен, хто займається громадською діяльністю або публікується у ЗМІ. Ні Луценко, ні Аваков не звільняться. Немає консенсусу в коаліції. Ні тих, хто б узяв на себе відповідальність перед виборами. Але цю ситуацію треба використати, щоб покарати винних, і щоб покарання було системним.

Луценко скористався ситуацією, оскільки розуміє, що немає голосів за його відставку. Це підтвердило рейтингове голосування – 38 голосів. Навіть ті, хто вимагав його відставки – приміром, Лещенко, пише, що краще, аби Луценко залишився на посаді до кінця повноважень. А ще місяць тому збирав голоси за відставку генпрокурора. Тепер, коли голосування провалиться, Луценко заявить, що немає критичної маси голосів, і отримає політичні дивіденди,

– зауважив Кулик.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. Генеральний прокурор України Юрій Луценко подав заяву про відставку.