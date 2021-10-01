Лучше не знать регламент, чем защищать Медведчука, – Арахамия ответил пресс-секретарю Разумкова

Давид Арахамия ответил пресс-секретарю спикера Дмитрия Разумкова на упрек о незнании регламента Верховной Рады. Соответствующее заявление глава фракции "Слуга народа" в парламенте сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению Арахамии, лучше не до конца знать регламент, чем защищать Виктора Медведчука (нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь") на заседаниях СНБО (Совета национальной безопасности и обороны, который, собственно, наложил на Медведчука санкции).

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Арахамия ответил на упреки о незнании регламента Рады

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на обвинения в незнании регламента Верховной Рады. На это намекнула в фейсбуке пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга Туний, когда Арахамия второй раз за день обратился за подписными листами об отставке спикера.

Говорят, Арахамия не так запросил эти листы. Что он не так знает регламент. Арахамия, возможно, не до конца знает регламент. Но лучше не знать регламент, чем потом защищать Медведчука на СНБО,

– заявил по этому поводу сам Давид Арахамия.

И добавил, что "люди точно поймут, какая позиция правильная". Впрочем, не уточнил, какие именно люди и когда или что они поймут.

Тема отставки спикера Разумкова: последние новости

30 сентября глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Причем сделал это дважды – сначала от фракции, а затем и от собственного имени.

В этом же телеэфире от 30 сентября Арахамия аргументировал свой поступок "инцидентом с Венецианской комиссией" (Разумков отправил туда законопроект об олигархах) и "холодной регламентной войной" (мол, Разумков делегирован на должность от "Слуги народа", но у него с фракцией больше "мысли не совпадают").

: председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков действительно на заседаниях СНБО не голосовал за введение санкций в отношении Виктора Медведчука и связанных с ним СМИ. Объяснил он это тем, что санкции против граждан Украины СНБО вводить не может.