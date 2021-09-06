Лучше жевать, чем говорить, – Разумков об идее Арестовича в отношении Украины-Руси
Источник:24 канал
Дмитрий Разумков выступил против идеи Алексея Арестовича о переименовании Украины на Русь-Украину. Спикер Рады подчеркнул, что государство нуждается в изменениях, но точно не нуждается в смене названия.
Глава парламента уверен, что 99% украинцев устраивает название государства. Он сказал это на брифинге.
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Разумков не знает, действительно ли такой проект готовят
Иногда лучше жевать чем говорить,
– отметил Разумков.
Заявления представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе о подготовке в ОП соответствующего проекта Разумков назвал "не государственной позицией". У спикера нет информации, что в ОП готовят такой проект. Он надеется, что это фейк.
По словам Разумкова, сложно сказать, в каком состоянии люди дают комментарии.
Что говорил Арестович
- Накануне Арестович выступил за переименование Украины в "Русь-Украину". По его словам, над этим уже работают.
- Он добавил, что переименование позволит отобрать у России бренд "русские" и "разомкнуть" таким образом отношения с государством-агрессором.
- Более того, он предлагал называть украинский язык "русским". Объяснял это тем, что, мол, наш современный язык близок к тому, на котором говорили в Киевской Руси.