Во многих "ведущих" российских ракетах зафиксировали использование одинаковых микросхем, изготовленных на Западе иногда даже 10 лет назад. Это же касается вертолетов, беспилотников и средств связи.

Это указывает не только на дефицит в оборонном секторе этой страны, но и на резкую зависимость от импорта из цивилизованных стран, с которыми россия собралась воевать. Такие выводы подтверждают исследования независимой группы Conflict Armament Research, которая идентифицирует и отслеживает оружие и боеприпасы, используемые в войнах.

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Российское оружие делают из одинаковых компонентов

Специалисты CAR находились в Украине с 12 по 16 июля. За это время они успели исследовать элементы 650 уникальных моделей компонентов российской техники, сбитых или захваченных украинскими военными. В целом в этом многообразии устройств основные технологические компоненты были изготовлены 144 нероссийскими производителями.



Одинаковые схемы в разной технике россиян / Фото CAR

При этом кое-где одни и те же платы россияне используют для разработки различных типов вооружения. В частности, такая ситуация была в 4 ракетах, которые исследовали: Х-101, Х-59, "Калибр" и "Торнадо". Там были печатные платы внутри блоков приемников спутниковых сигналов, изготовленные из одинаковых нероссийских компонентов в 2012 – 2020 годах.



Чипы с ракет "Торнадо", "Калибр", Х-59, Х-101 (слева направо) / Фото CAR

Поскольку спутниковые навигационные системы являются критически важными компонентами крылатых ракет, этот вывод подчеркивает центральное значение иностранных технологий для передового российского оборонного оборудования,

– объяснили в Conflict Armament Research.

Однако отметили, что даже в тех же Х-59 и Х-101 россияне иногда используют и другие печатные платы блоков приемника. Они тоже они практически идентичны.



Одинаковые элементы ракет Х-59 и Х-101 / Фото CAR

Используют те же системы в авиации

Однако самой изобретательной борьбой с дефицитом россияне отличились в своих элитных вертолетах Ка-52. Там они встроили в бортовой компьютер такую же наводящую систему, которую используют часто на тех же ракетах Х-101.



Одинаковые схемы Ка-52 и ракеты Х-101 / Фото CAR

Собранные на этот момент доказательства демонстрируют, что российская оборонная промышленность полагается на постоянную, непрерывную поставку деталей от азиатских, европейских и американских компаний. В частности, в производстве техники, используемой в войне. Применение новых или существующих мер (санкций – 24 канал) может ограничить способность россии приобретать эти компоненты и производить такие системы в будущем.

– подытожили исследователи.

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