"Лучшие дни впереди": сенатор-республиканец Грэм отреагировал на заявление Зеленского

Во вторник, 4 марта, Владимир Зеленский опубликовал заявление, в котором сообщил о готовности сесть за стол переговоров. Республиканец Линдси Грэм отреагировал исчерпывающе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Линдси Грэма в соцсети Х.

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Как Грэм отреагировал на сообщение президента

Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм сделал репост сообщения президента Украины, отметив, что "лучшие дни впереди".

В своем посте Владимир Зеленский указал, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Президент отметил, что его команда готова работать под сильным лидерством Трампа.



Кроме этого, Зеленский признал, что встреча в Белом доме признал, что встреча в Белом доме "прошла не так, как предполагалось". По словам президента, ему жаль, что так произошло.

Заметим, что после ссоры в Белом доме Грэм осудил Владимира Зеленского. Он говорил, что тот должен уйти с поста президента или прислать кого-то, с кем "можно вести дела". Или же, по словам республиканца, лидер государства "должен измениться".

Кроме того, сенатор выразил мнение, что народ США также считает то, как Зеленский оппонировал Трампу, "за пределами".

Владимир Зеленский отреагировал на эти призывы, отметив, что решение о его отставке может принять только народ Украины. Президент подчеркнул, что для того, чтобы сенатор мог право говорить, кто должен быть лидером Украины, кому идти в отставку или нет, он готов предоставить ему украинское гражданство.