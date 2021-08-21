Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины, – Данилов о введении санкций Россией

Кремль ввел санкции против ряда украинских деятелей 20 августа. В перечне и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он санкциям не расстроился, а наоборот, назвал их высшим отличием.

О расширении санкций России стало известно после заседания СНБО 20 августа. Своим мнением об ограничении со стороны Москвы Данилов поделился в соцсетях.

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Данилов считает санкции высшей наградой

Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства,

– написал секретарь СНБО.

Данилов пообещал оправдать "высокое доверие" и делать еще больше в должности. Главной целью секретарь СНБО назвал снять вопрос присутствия "русского мира" в украинской жизни.

В списке – Кулеба, Денисова, Зеркаль

Отметим, что 20 августа на заседании Совета нацбезопасности и обороны ввели санкции против российских пропагандистов. Кремль отреагировал санкциями. В список, кроме Данилова, попали еще около 70 человек.

Среди них:

глава МИД Дмитрий Кулеба.

первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.

советник министра энергетики Елена Зеркаль.

депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Сейчас в санкционных списках России находятся 922 украинских деятеля. Ограничения касаются финансовых операций России, имущество и счета подсанкционных лиц заблокированы на территории государства-агресоркы.

Текст публикации Алексея Данилова:

Лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Кремль ввел санкции в отношении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Считаю это высшей наградой и лучшей оценкой нашей совместной работы в отстаивании национальных интересов нашего государства.

Обещаю оправдать "высокое доверие" и сделать еще больше в должности Секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии "русского мира" и его агентов влияния в украинской жизни – как говорят в народе, "чтобы и духу не было" .

Продолжение следует! Боремся, побеждаем!

С праздниками Нас – Украинцев!

P.S.

Постановление российского правительства РФ от 20.08.2021 № 1370