Лучший подарок на Новый год: первые кадры освобожденных из плена украинцев

В понедельник, 30 декабря, стало известно, что домой вернулись 189 украинцев. Уже есть первые их фото на родной земле.

Последний обмен пленными состоялся 18 октября. Интересно, что российская сторона сообщила, что 30 декабря провели обмен 150 на 150. Но Владимир Зеленский уточнил: в Украину вернули 189 пленных. 24 Канал показывает их фото со ссылкой на телеграм-каналы Владимира Зеленского и Дмитрия Лубинца.

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Кто вернулся из плена 30 декабря

Дмитрий Лубинец написал, что это защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный, которые обороняли наше государство на разных направлениях.

Среди возвращенных есть азовцы, нацгвардейцы, пограничники, теробороновцы, воины Военно-Морских и Вооруженных Сил. А еще двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе.

Фото защитников, которых вернули из российского плена / Телеграм-каналы Лубинца и Зеленского

Воин с украинским флагом / Фото из телеграм-канала Зеленского

В Координационном штабе показали видео встречи освобожденных из российского плена.

Мы ждали, ваши родные ждали, боролись за вас. Вся страна боролась, и сегодня вы дома,

– говорится там.

Первые кадры освобожденных из плена: смотрите видео

На других фото заметно, насколько люди уставшие и измученные.

Освобожденные из плена 30 декабря / Фото из телеграм-каналов Лубинца и Зеленского

В Коордштабе сказали, что освобожденных ждет долгая реабилитация. Но уже вскоре они увидят своих родных, это главное.