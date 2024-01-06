В Луцке столкнулись 10 легковушек и маршрутка: сколько людей пострадали в масштабном ДТП

6 января 2024, 22:43
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Источник:

ZAXID.NET

В Луцке из-за неблагоприятных погодных условий произошло масштабное ДТП с участием 11 машин. Эти машины столкнулись на мосту.

Масштабная авария в Луцке произошла вечером 6 января на улице Ровенской. Правоохранители получили вызов около 18.30.

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Что известно об аварии

В результате гололеда на мосту столкнулись 10 легковушек и одно маршрутное такси. К счастью, обошлось без жертв.

Последствия дорожной аварии / Фото ГУ ГСЧС в Волынской области

 

 

Из-за аварии на скользкой дороге 3 человека получили незначительные травмы. Пострадавших передали медикам, которые отвезли их в больницу на обследование.

Кроме врачей и полицейских на месте работают сотрудники ГСЧС. Спасатели подали один водяной ствол, чтобы предотвратить возгорание машин. Также на место аварии приехала следственно-оперативная группа Луцкого РУП.

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Автор: Петро Залива