Запшикали газовым баллончиком: в Луцке напали на военнослужащих ТЦК

Утром 21 июня в окрестностях Луцка на военнослужащих напали с газовым баллончиком. Личности нападавших уже установлены.

Нападение совершили на военнослужащих Луцкого районного ТЦК и СП, которые принимали участие в АТО. Кроме того, во время полномасштабной войны ликвидировали оккупантов на Донецком и Луганском направлениях, а также освобождали Херсонщину и Запорожье.

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В окрестностях Луцка напали на военных ТЦК

В ОК "Запад" сообщили, что защитников, которые после долгой реабилитации вернулись на службу в Луцкий РТЦК и СП, утром 21 июня запшикали газовым баллончиком в окрестностях Луцка.

Россияне пытаются уничтожать наших военных. А потом те, кто смог выжить, возвращаясь домой получают в лицо газовым баллончиком. Лица, которые так героически бросались на действующих военных уже установлены и понесут жестокое наказание,

– подчеркнули в оперативном командовании.

Также обратились ко всем желающим "поиграть с газовыми баллончиками". В частности, отметили: "Уже давно пришло время воевать и защищать собственную землю и семью. Вступайте в ряды ВСУ и начните уже махать кулаками на оккупантов".

В Луцке военнослужащих запшикали газовым баллончиком / Фото из телеграма ОК "Запад"

Что известно о нападавших

В полиции уточнили, что инцидент произошел утром в селе Липины Луцкого района. Личность правонарушителя установили в считанные часы. "Суспильное" со ссылкой на полицию сообщило, что нападавшим 41 и 39 лет.

Мужчины не предоставили документов для проверки, нецензурно выражались в адрес военнослужащих. Один из них, 39-летний житель села Радомышль, распылил баллончик в лицо военных и скрылся с места происшествия,

– рассказала пресс-секретарь Нацполиции области Ольга Бузулук.

В действиях нападавшего усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренные статьей "Умышленное причинение легкого телесного повреждения должностному лицу". Мужчине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства.