В Украине хотят ограничить доступ военных к азартным играм: как будет работать система
- В Украине разрабатывают механизм ограничения доступа военных к азартным играм через специальную систему во время военного положения.
- Система будет сверять данные игроков с реестром военнослужащих, блокируя доступ в случае совпадения, без раскрытия персональных данных.
В Украине в рамках борьбы с лудоманией разрабатывают механизм ограничения доступа военнослужащих к азартным играм на время военного положения путем специальной системы.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Ведомство занимается такой разработкой совместно с Министерством обороны.
Как хотят ограничить доступ к азартным играм?
По данным ведомства, предполагается, что при идентификации игрока система автоматически будет сверять его данные с реестром военнослужащих и списком лиц с ограниченным доступом. В случае совпадения доступ лиц будет блокироваться.
Продолжаем системную борьбу с лудоманией. Наша цель – защитить военных и семьи от рисков и последствий игровой зависимости,
– говорится в сообщении.
Согласно обнародованной информации, игорные компании не будут видеть, что человек является военнослужащим. В министерстве отмечают, что система будет передавать только факт ограничения без раскрытия персональных данных.
Обратите внимание. За внедрение механизма отвечает регулятор игорного рынка – госагентство PlayCity. Сейчас продолжается общественное обсуждение проекта, к которым можно присоединиться по ссылке.
К слову, ранее стало известно, что PlayCity заменило КРАИЛ, чтобы устранить ключевые недостатки предыдущего регулятора – отсутствие эффективного онлайн-мониторинга и проблемы с коллегиальным принятием решений.
Что этому предшествовало?
- В конце 2024 года Рада приняла законопроект №9256-д, который ликвидировал КРАИЛ и устанавливает новые правила для игорного рынка. Новый закон ввел ограничения на доступ к нелегальным игорным сайтам.
- Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который ввел существенные ограничения на рекламу азартных игр. Он также ужесточил контроль за организаторами и запрет на спонсорство азартными играми.