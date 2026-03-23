Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Ведомство занимается такой разработкой совместно с Министерством обороны.

Как хотят ограничить доступ к азартным играм?

По данным ведомства, предполагается, что при идентификации игрока система автоматически будет сверять его данные с реестром военнослужащих и списком лиц с ограниченным доступом. В случае совпадения доступ лиц будет блокироваться.

Продолжаем системную борьбу с лудоманией. Наша цель – защитить военных и семьи от рисков и последствий игровой зависимости,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, игорные компании не будут видеть, что человек является военнослужащим. В министерстве отмечают, что система будет передавать только факт ограничения без раскрытия персональных данных.

Обратите внимание. За внедрение механизма отвечает регулятор игорного рынка – госагентство PlayCity. Сейчас продолжается общественное обсуждение проекта, к которым можно присоединиться по ссылке.

К слову, ранее стало известно, что PlayCity заменило КРАИЛ, чтобы устранить ключевые недостатки предыдущего регулятора – отсутствие эффективного онлайн-мониторинга и проблемы с коллегиальным принятием решений.

Что этому предшествовало?