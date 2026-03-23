Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України. Відомство займається такою розробкою спільно з Міністерством оборони.
Дивіться також Україна перетворилася на полігон: скільки оборонних компаній у Diia City та чи є там іноземні
Як хочуть обмежити доступ до азартних ігор?
За даними відомства, передбачається, що під час ідентифікації гравця система автоматично звірятиме його дані з реєстром військовослужбовців і списком осіб із обмеженим доступом. У разі збігу доступ осіб блокуватимуть.
Продовжуємо системну боротьбу з лудоманією. Наша мета – захистити військових та родини від ризиків і наслідків ігрової залежності,
– ідеться у повідомленні.
Згідно з оприлюдненою інформацією, гральні компанії не бачитимуть, що людина є військовослужбовцем. У міністерстві наголошують, що система передаватиме лише факт обмеження без розкриття персональних даних.
Зверніть увагу. За впровадження механізму відповідає регулятор грального ринку – держагентство PlayCity. Наразі триває громадське обговорення проєкту, до яких можна долучитися за посиланням.
До слова, раніше стало відомо, що PlayCity замінило КРАІЛ, щоб усунути ключові недоліки попереднього регулятора – відсутність ефективного онлайн-моніторингу та проблеми з колегіальним прийняттям рішень.
Що цьому передувало?
- Наприкінці 2024 року Рада ухвалила законопроєкт №9256-д, який ліквідував КРАІЛ і встановлює нові правила для грального ринку. Новий закон запровадив обмеження на доступ до нелегальних гральних сайтів.
- Пізніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, який ввів суттєві обмеження на рекламу азартних ігор. Він також посилив контроль за організаторами і заборону на спонсорство азартними іграми.