Луганщина 18 раз страдала от вражеских обстрелов: есть погибшие и раненые, в частности ребенок

За минувшие сутки, 1 мая, населенные пункты Луганской области 18 раз подвергались обстрелам оккупантов. Официально уже зафиксировано разрушение 28 домов. В частности, есть информация о троих погибших и троих раненых, среди которых малолетний ребенок.

Такую информацию сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в телеграм-канале. Сегодня утром Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские войска направляют свои основные усилия на взятие под полный контроль Рубежного и готовятся к наступлению на Северодонецк.

Читайте также: На Донбассе оккупанты хотят захватить Рубежное и планируют наступление на Славянск и Северодонецк

Погибшие и раненые в Луганской области

По словам Сергея Гайдая, в результате вражеских обстрелов Луганской области погибли три человека, еще трое получили ранения. К сожалению, среди раненых есть ребенок.

Вчера, 1 мая, около 20:00 во время непрекращающегося обстрела россиянами города Золотое Северодонецкого района ранения получил мальчик 2010 года рождения.

В частности, еще один житель Золотого получил ранения. Среди погибших обнаружили местную жительницу.

Также сообщается, что в населенных пунктах Лисичанск и Попасная зафиксировали еще две смерти среди гражданского населения. Один житель Лисичанска получил осколочное ранение.

Последствия обстрелов и эвакуация гражданских

Сергей Гайдай подчеркнул, что вчерашние сутки были сверхтяжелыми. Из-за мощных и длительных обстрелов оккупантами не удалось полноценно эвакуировать мирное население. В результате погибли три человека, а разрушение домов многочисленное.

Глава Луганской ОГА сообщил, что насчитывается по меньшей мере 12 уничтоженных домов в поселке Орехово, а также четыре дома в селе Горское.

Враг беспощадно лупит по Лисичанску. В результате обстрелов сгорело старинное здание многопрофильной гимназии. Отмечается, что она является частью Бельгийского наследия 19 века. В частности, сообщается о разрушении еще нескольких построек города.

Город Северодонецк также несет огромные потери из-за агрессии россиян. Практически каждый день украинцы узнают об обстрелах восточного города Украины. В этот раз оккупанты разрушили шесть многоэтажек, пять из которых были расположены рядом.

Фото разрушенных построек:

Что известно об обстрелах Луганщины:

Накануне россияне обстреляли эвакуационные автобусы возле Попасной, водителя одного из них оккупанты взяли в плен. С мужчиной записали пропагандистское интервью, которое сразу же транслировали по центральным российским каналам. Водителя заставил сказать, что власти Украины не занимаются эвакуацией мирного населения.

Утром 29 апреля россияне обстреляли городскую школу в Северодонецке. В потолке здания образовалась дыра, а также было возгорание, которое огнеборцы успешно ликвидировали.

27 апреля оккупанты 29 раз обстреляли гражданские дома в Луганской области. Враг по 10 раз обстрелял Попасную и Лисичанск, а также 4 длительных обстрела вели по Горской общине.

Также 27 апреля, россияне нанесли удары по единственной больнице в Северодонецке, где находились около 50 пациентов. В настоящее время медучреждение продолжает функционировать. Областная власть обеспечивает его всем необходимым для спасения людей.

Вас это может заинтересовать – Кремль принял решение о нападении на Молдову: видео