Массовое закрытие шахт и отключение интернета: как на Луганщине оккупанты устроили произвол
Источник:Луганская ОВА
Российские оккупанты творят беспорядок в Луганской области. Они уже готовятся к массовому закрытию шахт.
Также захватчики отключают интернет в регионе. Об этом сообщили в Луганской военной администрации.
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Что происходит в Луганской области
Как стало известно, оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на временно оккупированной территории Донбасса. Это связано, прежде всего, с мобилизацией более половины работников.
Оставшимся объясняют, что неработающие предприятия нерентабельно удерживать. Неработающие из-за принудительной мобилизации. Также неоднократно отмечалось, что на некоторых шахтах Луганской области начат демонтаж и вывоз оборудования,
– говорят в ОВА.
Кроме этого, в расположенном в тылу Новоайдаре россияне решили выключить интернет, пытаясь помешать партизанам подсказывать украинским военным расположение врага.
Также об очередном произволе оккупантов сообщили жители Рубежного. Владельцы квартир и домов, где есть свет, должны платить за него с 1 марта. Хотя еще в начале мая из города производилась эвакуация населения в безопасные регионы Украины, а электроэнергию захватчики подали еще через несколько месяцев.
"А вот в Кременной света ждут только вместе с ВСУ. В городе темно. Как и в окрестных населенных пунктах, к примеру, в Краснореченске", – добавили в ОВА.
Ситуация в Луганской области: последние новости
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ постепенно продвигаются на направлении Сватово – Кременная благодаря замерзшей земле.
- Гайдай говорит, что в ближайшее время озвученные новости будут "очень положительными". Далее, по его словам, "это позволит развивать успех на определенных направлениях".
- Кстати, в Луганской области партизаны устроили диверсию, чтобы замедлить снабжение оккупантов по железной дороге. Из-за сгоревшего оборудования доставка вооружения может замедлиться на 20 суток.
- Отметим, основные бои на Луганщине сосредоточены в районе Сватово – Кременная, и возле Сватового начали формироваться первые признаки окружения российских войск. Если ВСУ удастся это сделать, то россиянам останется только убегать, и вероятнее всего – вплоть до Старобельска.